Cloppenburg Ein Erdbeben hat in der Nacht zu Donnerstag wieder Menschen im Kreis Cloppenburg aus dem Schlaf gerissen. Wie das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie in Hannover mitteilte, ereignete sich das Beben mit der Stärke 2,5 gegen 1.56 Uhr am westlichen Rand des Erdgasfeldes Hemmelte/Kneheim/Vahren. Beim Niedersächsischen Erdbebendienst gingen neun Meldungen von Anwohnern ein. Wahrscheinlich sei die Erdgasförderung Auslöser des Erdbebens, die genaue Ursache soll aber noch gesucht werden.

Schon am 1. Oktober und am 28. September wurden am aktuellen Epizentrum Erdbeben registriert.