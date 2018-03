Cloppenburg /Lankum /Emstek Zu einem Wohnungseinbruch ist es am vergangenen Freitag in Cloppenburg gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hebelte ein unbekannter Täter zwischen 11.50 und 12 Uhr die Terrassentür eines Wohnhauses an der Chiemseestraße auf. Aus dem Haus wurden Schmuck, ein kleiner Betrag Bargeld und andere Wertgegenstände entwendet. Die Höhe des Schadens lässt sich noch nicht beziffern, teilte die Polizei weiter mit.

Ebenfalls am Freitag ist Beamten der Polizei um 22.20 Uhr im Rahmen einer Verkehrsüberwachung an der Osterstraße in Cloppenburg ein Klein-Lkw aufgefallen. Dieser befuhr die Osterstraße entgegen der Einbahnstraßenregelung. An der Kreuzung zur Höltinghauser Straße missachtete der Fahrer die rote Ampel und fuhr in Richtung Bether Straße weiter. Bei der Kontrolle des 30-jährigen Fahrers aus Cloppenburg wurde eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Ein Strafverfahren wurde gegen den Fahrer eingeleitet.

Des Weiteren teilte die Polizei mit, dass bislang unbekannte Täter am vergangenen Samstag zwischen 19 und 23.45 Uhr in ein Wohnhaus am Drosselweg in Emstek eingedrungen sind. Dies gelang ihnen nach Angaben der Polizei durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür. Die Täter durchsuchten diverse Räume und entwendeten Bargeld, Schmuck und Elektronikartikel. Die Höhe des Schadens kann auch hier noch nicht beziffert werden.

In der Zeit von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, haben zudem unbekannte Täter aus einem Rohbau am Herzog-Erich-Ring in Cloppenburg etwa 120 Quadratmeter Fliesen im Wert von rund 2300 Euro entwendet.

Und auch Sachbeschädigungen an Pkw meldete die Polizei. So wurde an der Schubertstraße in Lankum der Lack eines Mercedes zerkratzt. Hier entstand rund 5000 Euro Sachschaden, so die Polizei. An der Lange Straße in Cloppenburg wurde ebenfalls der Lack eines Mercedes zerkratzt. Der Sachschaden beträgt hier nach Angaben der Polizei rund 3000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg, Telefon 0447118600, in Verbindung zu setzen.