Cloppenburg /Lastrup Zwei größere Sturmeinsätze hat die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg nun gemeldet. Am frühen Sonntagabend forderten die Kollegen der Feuerwehr Lastrup die Drehleiter aus Cloppenburg an, um mit deren Hilfe Schäden am Dach der neuen Raststätte Jäger/Lastrup Nord an der B 213 zu inspizieren. Obwohl die Schäden offenbar nicht so dramatisch waren, blieb die Raststätte nach Angaben der Feuerwehr Lastrup am Montag geschlossen. „Sicherheit steht immer an erster Stelle“, postete die Wehr bei Facebook.

• Baum auf b 213

Kurz nach dem Einsatz bei Lastrup wurden die Cloppenburger Feuerwehrleute ein zweites Mal auf die Bundesstraße 213 gerufen. Kurz vor Stapelfeld lag ein Baum auf der Fahrbahn. Nach einem Motorsägen-Einsatz war die Straße schnell wieder befahrbar.

• Rathaus-Eingang zu

Zudem hatte Sturmtief „Victoria“ den Giebel am alten Eingang des Cloppenburger Rathauses beschädigt. Zwei Kupferplatten hätten sich gelöst, so die städtische Pressesprecherin Benita Meyer am Montag auf Nachfrage. Eine sei komplett heruntergeweht. Die andere hing zum Teil über das Mauerwerk. Noch im Laufe des Montags sollte der Schaden repariert werden, damit der Eingang ab heute wieder passierbar sei, so Meyer.

• Kreishaus evakuiert

Ohne Sturmeinwirkung hatte bereits am Freitagmorgen die Brandmeldeanlage beim Cloppenburger Kreishaus ausgelöst. Grund war nach Angaben der Feuerwehr offenbar eine Kernbohrung, die ein Handwerker gemacht hatte. Vorbildlich sei – so die Feuerwehr – die Evakuierung des kompletten Kreishauses gewesen. Alle Mitarbeiter hätten nach kurzer Zeit wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können.