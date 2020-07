Justiz: Gericht entzieht Lastruper (19) den Führerschein

Cloppenburg /Lastrup Wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall hat das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht am Dienstag einen 19 Jahre alten Heranwachsenden aus Lastrup zu einer Geldauflage in Höhe von 500 Euro verurteilt. Darüber hinaus wurde die Fahrerlaubnis des jungen Angeklagten eingezogen, was den 19-Jährigen wohl am meisten ärgern dürfte.

Nach eigenen Angaben ist er auf den Führerschein angewiesen. Er fährt täglich mit seinem Auto zur Arbeit. Doch das ist nun vorbei. Die Geduld des Gerichtes hatte ein Ende, gehen auf das Konto des Angeklagten doch bereits mehrere Verkehrsdelikte. Die Konsequenzen (Verlust des begehrten Führerscheins) hätte sich der Angeklagte vorher überlegen sollen, so das Gericht.

Im aktuellen Fall war der Angeklagte mit seinem Auto ohne ersichtlichen Grund (die Straße war gut einsehbar) in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Die Fahrerin dieses Fahrzeugs war bei der Kollision leicht verletzt worden. Bereits ein Jahr vor diesem aktuellen Unfall hatte der 19-Jährige einmal einen Verkehrsunfall gebaut. Auch damals stand er vor Gericht. Seinerzeit aber sah das Gericht noch von der Entziehung der Fahrerlaubnis ab.

Der Angeklagte sollte einen Aufbaukurs und einen psychologischen Kurs besuchen. Ob der 19-Jährige das getan hat, blieb unklar. Jedenfalls hat es nichts geholfen. Gegen den Angeklagten waren früher zwei Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis anhängig. Aktuell liegen zwei Bußgeldbescheide wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen gegen ihn vor.

Dem Cloppenburger Jugendgericht reichte das jetzt. Nun war die Entziehung der Fahrerlaubnis fällig. Bei der Fahrerlaubnis soll es sich um einen Probeführerschein handeln. Das machte die Lage für den Angeklagten noch schlimmer.