Cloppenburg /Lindern Ein Pferd musste die Polizei in der Nacht auf Mittwoch in Cloppenburg am Brookweg einfangen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte die Beamten um 2.30 Uhr auf den Zossen aufmerksam gemacht. Wahrscheinlich steht der Fall im Zusammenhang mit einem Diebstahl: Unbekannte hatten von einer dortigen Pferdeweide eine Benzinwasserpumpe im Wert von rund 350 Euro gestohlen. Vermutlich, so die Polizei, hatte der Täter zuvor den Weidezaun durchtrennt. Hinweise unter Tel. 04471/18600.

Kurios ging es auch am Dienstag gegen 19.50 Uhr in Cloppenburg zu: Ein 26-Jähriger aus Cloppenburg parkte kurzfristig sein Lieferfahrzeug in der Soestenstraße in Cloppenburg und ließ den Schlüssel stecken. Ein zufällig vorbeikommender 32-Jähriger aus Großenkneten nutzte die Gelegenheit, setzte sich ins Fahrzeug und versuchte, wegzufahren. Der Auslieferungsfahrer bemerkte dies und konnte es verhindern. Die herbeigerufenen Polizisten stellten schließlich fest, dass der „Fahrzeug-Dieb“ unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test ergab 2,39 Promille. Eine Blutprobe wurde genommen, der Führerschein beschlagnahmt.

Leicht verletzt wurde am Dienstag gegen 7 Uhr eine 62-jährige Cloppenburgerin. Sie hielt mit ihrem Fahrrad in Cloppenburg an einer Einmündung zur Fritz-Reuter-Straße, um diese in Richtung Wilhelm-Busch-Straße zu überqueren. Als sie losfahren wollte, kam von links ein Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, und die 62-Jährige stürzte. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden oder um die leicht verletzte Frau zu kümmern. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 44 71/1 86 00.

Im Linderner Ortsteil Marren haben unbekannte Täter zwischen Montag, 16.45 Uhr, und Dienstag, 14.45 Uhr, von zwei an der Alten Dorfstraße abgestellten Kabeltrommeln eine erhebliche Menge an Erdkabeln gestohlen. Der Schaden beträgt mindestens 4000 Euro. Hinweise an die Polizei Löningen unter Tel. 05432/9500.