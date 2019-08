Cloppenburg /Lindern Vom Vorwurf der gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung hat das Oldenburger Landgericht am Donnerstag in zweiter Instanz einen 50-jährigen Vater aus Lindern sowie dessen 20-jährigen Sohn freigesprochen. Damit hob die Berufungskammer ein früheres Urteil des Cloppenburger Amtsgerichtes wieder auf. In Cloppenburg war der Vater noch zu neun Monaten Haft auf Bewährung und sein Sohn zu 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden.

Hintergrund des Verfahrens waren Lettland-Geschäfte, die von einem 27-Jährigen aus Lindern nicht im Sinne der Angeklagten abgewickelt worden sein sollen. Der Vater besaß 60 Fahrräder und mehrere Fahrzeuge. Das alles sollte der 27-Jährige in Lettland verkaufen. Das tat er auch, zumindest teilweise. Den Erlös aus den Verkäufen soll er aber nicht an die Angeklagten abgeführt haben. Am Tattag wurde er dann von dem angeklagten Vater und dessen Sohn zur Rede gestellt.

Später behauptete der 27-Jährige dann, von den Angeklagten zusammengeschlagen, in einen Schuppen eingesperrt und mit einer Axt bedroht worden zu sein. Das hatte er auch im ersten Verfahren vor dem Cloppenburger Amtsgericht so erzählt und ausgesagt. Die Angeklagten aber beteuerten ihre Unschuld. Sie hätten dem 27-Jährigen nichts getan. Es blieben Zweifel an der möglichen Schuld der Angeklagten.

Als am Tattag der Streit um die Lettland-Geschäfte auf dem Höhepunkt war, hatten die Angeklagten selbst die Polizei angerufen. Den Beamten gegenüber hatte der 27-Jährige nichts von der angeblichen Attacke erzählt.

Erst später hatte er die Angeklagten beschuldigt. Auch machte er im Verfahren gegenüber den Angeklagten keinen eingeschüchterten Eindruck. Der Berufungskammer reichte das alles nicht für eine Verurteilung der Angeklagten aus. Es würden Zweifel bleiben, die sich zugunsten der Angeklagten auswirken müssten, so die Richterin.