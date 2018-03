Cloppenburg /Löningen Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr hat das Cloppenburger Amtsgericht am Mittwoch einen 34-jährigen Löninger zu einer Geldstrafe von 2800 Euro und einer Führerscheinsperre von einem Jahr verurteilt.

Der Angeklagte war am Tatabend mit seinem Auto von Löningen nach Cloppenburg gefahren, hatte sich in einer Diskothek dort betrunken, um dann mit dem Auto die Heimreise anzutreten. Ein Türsteher hatte die Polizei informiert. Die Beamten konnten den Angeklagten auf einer Rastanlage stellen. Er saß auf dem Fahrersitz und trank Bier. Als er die Polizei sah, tat er so, als würde er schlafen.

Keiner hatte ihn fahren sehen. Trotzdem legte der Angeklagte den Feststellungen zufolge ein Geständnis ab – allerdings auf russisch. Er glaubte wohl, dass das keiner verstehen würde. Der Angeklagte konnte nicht ahnen, dass einer der eingesetzten Polizeibeamten russisch versteht.

Der 34-Jährige ist den Gerichten bestens bekannt. 2006 war er an einem besonders schweren Raubüberfall auf den Tierpark Thüle beteiligt und war dafür zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Strafe hatte er größtenteils verbüßt.

Um den Gerichtstermin hatte es ein langes Gerangel gegeben. Angeklagter und Verteidiger hatten eine unübliche Verteidigungsstrategie. Schon vor zwei Wochen sollte verhandelt werden, da konnte aber der Anwalt des Angeklagten nicht, auch der nächste Termin passte dem Anwalt nicht. Das Gericht wollte den Termin aber nicht erneut verlegen. Dagegen legte der Anwalt Beschwerde ein, die aber zurückgewiesen wurde. Anschließend hagelte es erfolglos einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter. Am Mittwoch blieb der Anwalt des Angeklagten dem Termin fern, nur der 34-Jährige war erschienen. Er verließ die Verhandlung aber schon nach fünf Minuten. Das Gericht machte einfach ohne ihn weiter und verurteilte ihn.