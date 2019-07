Mann spuckt Frau ins Gesicht

Cloppenburg Zwei Frauen im Alter von 35 und 41 Jahre sind am Freitag, 12. Juli, gegen 19 Uhr in der Bahnhofstraße in Cloppenburg mit einem unbekannten Mann in einen heftigen Streit geraten. Im Zuge dieser Auseinandersetzung spuckte der Mann einer der Frauen ins Gesicht. Der Beschuldigte entfernte sich daraufhin mit seiner weiblichen Begleitperson.

Die beiden Frauen verfolgten das Pärchen und wollten den Mann zur Rede stellen. Dabei packte der Beschuldigte die jüngere Frau mehrmals schmerzhaft am Arm. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 04471/ 18600bei der Polizei Cloppenburg.