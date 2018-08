Mit Quad „wilde Sau“ gespielt

Cloppenburg Am Dienstag um 23.20 Uhr meldeten Anwohner des Marktplatzes, dass jemand vor der Roten Schule mit seinem Quad „wilde Sau“ spiele. Der Fahrer – so die Polizei am Mittwoch – solle über einen längeren Zeitraum mit nicht angepasster Geschwindigkeit, durchdrehenden Reifen usw. den Vorplatz befahren und dabei erheblichen Lärm verursacht haben. Bei Eintreffen der Polizei war der Quadfahrer schon weg. Jedoch hatten die Zeugen sich das Kennzeichen des Quads notiert. Dieses führte die Beamten zu dem Verantwortlichen: Gegen den Cloppenburger (22) wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

