Cloppenburger (45) Hat Erfolg Mit Revision: Therapie statt Knast

Cloppenburg /Oldenburg Therapie statt Knast: Das Oldenburger Landgericht hat am Mittwoch die Unterbringung eines Cloppenburgers (45) in der geschlossenen Entziehungsanstalt angeordnet. Damit bleibt dem Angeklagten, auf dessen Konto zahlreiche schwere Diebstähle gehen, das Gefängnis erspart. Mit dieser Entscheidung hob das Landgericht in zweiter Instanz ein früheres Urteil des Cloppenburger Amtsgerichtes auf.

Das Amtsgericht hatte den Angeklagten in einem ersten Prozess um die Sache noch zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Eine Unterbringungsmaßnahme, die sich der drogenabhängige Angeklagte gewünscht hatte, kam für das Amtsgericht nicht infrage. Und das hatte seine Gründe gehabt. Der Angeklagte, der seit seinem 17. Lebensjahr massiv Drogen konsumiert, saß schon mehrere Jahre im Gefängnis. Zudem hat er fünf Therapien hinter sich, die aber allesamt durch Rückfälle erfolglos geblieben waren.

Die Taten, die jetzt zur Verhandlung anstanden, hatte der 45-Jährige nach seinem jüngsten Rückfall begangen. In zehn Fällen stahl er zunächst vornehmlich von Baustellen unverschlossene Transporter mit Anhänger, um anschließend die Beute, die er nach Einbrüchen in Häuser und Schuppen gemacht hatte, abtransportieren zu können. Wenn er durch den Verkauf der Beute an Geld gekommen war, fuhr er ohne Fahrerlaubnis nach Bremen, um sich mit Drogen einzudecken. Die zuvor gestohlenen Fahrzeuge stellte er in Cloppenburger Seitenstraßen ab.

Dem Cloppenburger Amtsgericht hatte das alles gereicht. „Knast statt einer erneuten Therapie“, hieß seinerzeit das Motto. Ein Psychiater hatte zuvor auch eine Erfolgsaussicht bezüglich einer weiteren Unterbringungsmaßnahme keinesfalls gesehen. Am Mittwoch allerdings war das ganz anders. Derselbe Sachverständige wie im ersten Prozess war sich nicht mehr ganz sicher, ob eine weitere Therapie – Unterbringungsmaßnahme – nicht doch von einem Erfolg gekrönt sein könnte. Und das hat damit zu tun, dass sich der Angeklagte massiv stabilisiert hat. Er hat den Drogen abgeschworen, keine weiteren Straftaten mehr begangen und lebt in einer stabilen Beziehung.