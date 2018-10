Cloppenburg /Oldenburg Am frühen Montagmorgen hat ein Erdbeben Teile des Landkreises Cloppenburg und angrenzender Gebiete erschüttert. Laut Angaben des Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ) erreichte das Beben um 2:28 Uhr eine Stärke von Magnitude 3,6 (Richterskala). Nach Angaben der Fachseite Erdbebennews.de handelt es sich dabei um das stärkste in Niedersachsen registrierte Erdbeben seit rund 13 Jahren.

Krass hier hat gerade voll der Boden gewackelt, war das ein #erdbeben in #cloppenburg? — Tom Saathoff (@SaathoffTom) 1. Oktober 2018

Nach Angaben des Niedersächsischen Erdbebendienstes (NED) am Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) lag das Epizentrum östlich von Lastrup am westlichen Rand des Erdgasfeldes Hemmelte/Kneheim/Vahren. Das Erdbeben wurde im Umkreis von der Bevölkerung stark verspürt. Viele Menschen erwachten. Bereits am frühen Morgen lagen dem NED mehr als 100 Meldungen vor. Viele Beobachtungen stammen aus Lastrup, etwa drei Kilometer vom Epizentrum entfernt, aus Essen (8 km) und aus Cloppenburg (13 km). Einzelne Meldungen sind auch aus Quakenbrück (13 km) bekannt. Berichtet wird von stark klappernden Fenstern und Türen und von pendelnden Dingen. Auch kleinere Dinge sind umgefallen, hieß es in einer Pressemitteilung.

Erst am Freitagnachmittag hatte es an gleicher Stelle ein Begen mit der Stärke von Magnitude 3,3 gegeben. In dem Gebiet des Quellzentrums wurden bereits früher zwei schwache Erdbeben registriert: das stärkere mit einer Magnitude von 2,9 im Mai 1993, das schwächere, nicht spürbare, innerhalb des letzten Jahres.

Nach Angaben des LBEG standen die Beben vom Freitag und Montag wahrscheinlich in Zusammenhang mit der Erdgasförderung. Die Förderung von Erdgas führt zu Spannungen im tiefen Untergrund. Wenn diese an Schwächezonen im Untergrund impulsartig abgebaut werden, kann es zu spürbaren Erschütterungen an der Oberfläche kommen. Die genaue Ursache wird in detaillierten Untersuchungen zurzeit analysiert.

01.10., 2:28 Uhr. Deutliches #Erdbeben im Landkreis #Cloppenburg nahe #Quakenbrück. Das Haus hat gewackelt und die Möbel für ein paar Sekunden vibriert — Bernard Blömer (@blomski29) 1. Oktober 2018

Falls Sie auch etwas vom Erdbeben gespürt haben, können Sie hier den Fragebogen des Niedersächsischen Erdbebendienstes ausfüllen.