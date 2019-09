Cloppenburg /Oldenburg Weil er einen neunjährigen Jungen vergewaltigt haben soll, musste sich am Freitag ein 18-Jähriger aus Cloppenburg vor der Großen Jugendkammer des Oldenburger Landgerichtes verantworten. Bestraft werden konnte der 18-Jährige für die Tat indes nicht. Er war nach einem psychiatrischen Gutachten aufgrund einer psychischen Störung schuldunfähig.

Bei dem Verfahren am Freitag handelte es sich um ein sogenanntes Sicherungsverfahren. Anders als in einem Anklageverfahren gibt es in einem Sicherungsverfahren keine Angeklagten, sondern nur Beschuldigte. Ein Sicherungsverfahren zielt in der Regel auf die Unterbringung einer beschuldigten Person in der geschlossenen Psychiatrie ab.

So auch im vorliegenden Fall: Die Kammer ordnete die Unterbringung des 18-Jährigen in der geschlossenen Psychiatrie an, setzte die Maßnahme aber zur Bewährung aus. Dem Beschuldigten konnte eine gute Prognose gestellt werden. Er soll nun in einer Einrichtung leben, wo er intensiv betreut, bewacht und begleitet wird. Der 18-Jährige soll sich dort gut führen, so dass die Unterbringungsmaßnahme nicht vollstreckt werden musste.

Die Tat, die Hintergrund des Verfahrens war, soll sich in einer Wohngruppe ereignet haben, wo sich sowohl der 18-Jährige als auch der Neunjährige aufhielten. Im Verfahren soll der 18-Jährige ein volles Geständnis abgelegt haben. Das ersparte dem neunjährigen Jungen eine Vernehmung vor Gericht.

Vom Verfahren war die Öffentlichkeit komplett ausgeschlossen. Das hatte gleich mehrere Gründe. In einem Sicherungsverfahren ist die Öffentlichkeit in der Regel sowieso nicht zugelassen. Auch das Alter des Beschuldigten ließ eine Beteiligung der Öffentlichkeit nicht zu. Und letztlich war es der Verfahrensstoff, der die Türen für die Öffentlichkeit verschlossen hielt.