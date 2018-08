Cloppenburg /Oldenburg Zunächst Erleichterung, dann aber erneut Schock am Oldenburger Landgericht. Der Mega-Prozess um eine beispiellose Einbruchsserie mit mehr als 80 Tatorten in Cloppenburg, Löningen, Lastrup, Vechta, Bakum, Goldenstedt, Langförden, Wildeshausen, Harpstedt und Wilhelmshaven konnte am Freitag mit einem erkrankten Schöffen zunächst fortgesetzt werden. Doch dann musste der Schöffe erneut mit einem Krankenwagen in die Klinik eingeliefert werden.

Wie berichtet musste sich der betagte Schöffe vor fünf Tagen aufgrund einer Herzattacke ins Krankenhaus begeben. Ein für Anfang der Woche angesetzter Fortsetzungstermin musste aufgehoben, 15 Zeugen wieder abgeladen werden. Die Frage stand im Raum, ob das Mammutverfahren zumindest am Freitag fortgesetzt werden könnte. Die Zeit war knapp. Strafprozesse müssen innerhalb einer Drei-Wochen-Frist fortgesetzt werden, ansonsten platzen sie.

Der Freitag war so ziemlich der letzte Termin, um das zu verhindern. Es musste verhandelt werden. Nur: Kann sich der Schöffe so schnell erholen? Das Landgericht hielt engen Kontakt zu den Ärzten des Schöffen. Die gaben am Donnerstagabend grünes Licht, nachdem letzte Laborergebnisse ausgewertet waren. Ein hartes Programm stand an: Die Vernehmung von weiteren zehn Zeugen. Der Schöffe bat zwischendurch um eine Pause, konnte dann aber bis zum Schluss durchhalten.

Er schaffte es noch bis nach draußen vor das Landgerichtsgebäude. Dort setze er sich auf den Boden. Sofort wurde ein Krankenwagen gerufen, der Schöffe in ein Herzzentrum gebracht. Schon am Montag ist der nächste Fortsetzungstermin mit zehn Zeugen. Das Verfahren, das schon seit Wochen verhandelt wird, soll noch bis Ende des Jahres gehen. Ein Austausch des Schöffen, dessen Gesundheit vorgeht, gegen einen anderen ist rechtlich nicht möglich.

Sollte das Verfahren platzen, müsste alles von vorne neu aufgerollt werden. Die beiden Angeklagten aus Serbien sitzen in Untersuchungshaft. Eine U-Haft kann bis zu sechs Monaten dauern, dann muss verhandelt werden. Bei einem Platzen des Verfahrens wäre diese Frist abgelaufen. Es wäre zu befürchten, dass die Angeklagten aus der Haft entlassen werden, was sie zur Flucht nutzen könnten.