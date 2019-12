Cloppenburg /Oldenburg /Varel Eingestellt ohne Auflagen hat das Oldenburger Landgericht am Dienstag das Verfahren gegen ein Ehepaar aus Cloppenburg, das bei einer Elektrofirma in Varel massenhaft Kupfer gestohlen haben soll. Der Fall ließ sich nicht mehr aufklären. Unklar blieb unter anderem, was am Tattag genau passiert war. In einem ersten Prozess um die Sache hatte das Amtsgericht in Varel das angeklagte Ehepaar noch im Sinne der Anklage schuldig gesprochen und die Eheleute zu einer Geldstrafe von je 600 Euro verurteilt.

Das Cloppenburger Ehepaar fährt mit einem Transporter durch die Gegend, um Ausschau nach Kupfer zu halten. Am Tattag gelangte es nach Varel und machte dort Halt vor einer Elektrofirma. Ob sie über Rest-Kupferbestände verfügen würde, wurde eine Mitarbeiterin der Firma gefragt. Man stamme von einem Zirkus. An Kupfer könnten sich die Schlangen besonders gut häuten. Man wolle auch wohl 20 Euro für die Kaffeekasse spendieren.

Die gutgläubige Mitarbeiterin hatte das Ehepaar dann zu einem Lkw-Container geführt, der hinter dem Firmengebäude stand. Der war prall gefüllt mit wertvollen Kupferresten. Eine kleine Rolle (fünf Kilogramm schwer) dürfte das Ehepaar mitnehmen, soll die Mitarbeiterin erlaubt haben. Doch das Ehepaar lud den ganzen Transporter voll. Zehn Minuten lang hatte das gedauert. Dann waren die Angeklagten weggefahren. Das Kupfer verkauft das Ehepaar für teures Geld.

14 Tage später war das Ehepaar wieder in Varel und wollte noch einmal Kupferreste haben. Da lief aber schon die Diebstahls-Anzeige wegen der ersten Sache. Die Verteidigung hatte am Dienstag die Anklage komplett in Frage gestellt. Die Erlaubnis, sich Kupfer zu nehmen, sei nicht ausdrücklich auf eine Rolle reduziert worden, meinte der Anwalt. Zehn Minuten lang „stehlen“ sei auch ungewöhnlich. Und zwei Wochen später noch einmal bei der Firma vorstellig werden, auch. Das Landgericht sah auch Ungereimtheiten. Zumindest ließ sich der Fall nicht sicher klären. Deswegen wurde das Verfahren gegen das nicht vorbestrafte Cloppenburger Ehepaar dann am Schluss auch eingestellt.