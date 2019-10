Pärchen stiehlt vier Smartphones

Cloppenburg Zwei unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag in einem Mobilfunkshop an der Langen Straße in Cloppenburg vier Smartphones der Marke Apple gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, betrat ein junges Pärchen gegen 14.45 Uhr den Verkaufsraum und gab vor, ein bestimmtes Gerät erwerben zu wollen. Als der Verkäufer sich um das Gerät kümmerte, nutzten die beiden Täter den Moment aus und ergriffen die vier Mobiltelefone. Sie flüchteten aus dem Laden in unterschiedliche Richtungen. Eine Zeugin verfolgte den weiblichen Täter bis zur Ecke Bürgermeister-Heukamp-Straße/ Soestenstraße, bevor die Verdächtige verschwand. Die Jugendliche soll etwa 14 bis 17 Jahre alt, 150 bis 160 cm groß und schlank sein. Sie soll rot-schwarze, leicht gelockte Haare haben, ihre Kleidung dunkel gewesen sein. Ihr Erscheinungsbild wird als südeuropäisch beschrieben. Der männliche Verdächtige soll 15 bis 17 Jahre alt und 165 cm groß sein. Er soll kurze, dunkle Haare und eine grüne Jacke getragen haben. Sein Erscheinungsbild wird ebenfalls als südeuropäisch beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.