Pedelec-Dieb gesucht

Cloppenburg Ein mehrfach gesichertes Pedelec ist am Mittwochmorgen an der Soestestraße in Cloppenburg entwendet worden. Zwischen 9.15 und 19 Uhr stahlen die Täter das Rad. Später konnte die 36-jährige Geschädigte den Täter laut Polizeiangaben vor dem City-Shop in der Straße Auf dem Hook mit ihrem Fahrrad feststellen. Nach Ansprechen flüchtete der Unbekannte und ließ das Pedelec zurück.

Der Unbekannte soll 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank sein. Er soll kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart getragen haben. Auffällig soll sein Erscheinungsbild gewesen sein. Der Täter habe sehr schlechte, teilweise schwarze Zähne und sei sehr ungepflegt. Außerdem soll er mit einer dunklen Jogginghose, einem dunklen T-Shirt und weißen Schuhen bekleidet gewesen sein. Hinweise an die Polizei unter Telefon 04471/18600.