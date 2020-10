Personalwechsel im St.-Josefs-Hospital: Sven Meyer nicht mehr Chefarzt der Kardiologie

Cloppenburg Dr. Dr. Sven Meyer (42) ist nicht mehr Chefarzt der Kardiologie am Cloppenburger St.-Josefs-Hospital. Man habe sich nach rund sieben Monaten getrennt, weil die Geschäftsführung Meyers Probezeit bis zum Ende des Jahres habe verlängern wollen. Diesen Weg habe Meyer nicht mitgehen wollen, erklärte Klinik-Geschäftsführer Andreas Krone am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion. Über die weiteren Gründe für die Trennung wollte Krone keine Angaben machen.

Man werde aber weiterhin das Ziel verfolgen, in Cloppenburg eine 24/7-Herzinfarktversorgung für die Bevölkerung zu errichten, so Krone weiter. Mit der Suche nach einem Nachfolger für Meyer habe man inzwischen eine Personalberatung betraut.

Der dreifache Familienvater Meyer, der in Vechta sein Abitur gemacht und unter anderem in Oldenburg sowie den Unikliniken Hamburg-Eppendorf und Groningen gearbeitet hat, war mit vielen Vorschusslorbeeren nach Cloppenburg gekommen. „Dr. Dr. Meyer bringt aufgrund seines bisherigen beruflichen Werdeganges eine hohe Expertise im gesamten Bereich der Herz-Kreislauf-Medizin mit. Davon werden die betroffenen Patienten in der Region extrem profitieren“, erklärte der damalige Hospital-Geschäftsführer Lutz Birkemeyer Ende Februar dieses Jahres bei der Vorstellung des neuen Chefarztes.

Meyer ist zudem seit Jahren im kardiologischen Studentenunterricht der European Medical School Oldenburg-Groningen als Dozent und kardiologischer Lehrkoordinator engagiert.