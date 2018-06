Cloppenburg Mit gleich zwei gestohlenen Fahrrädern ist ein 14-jähriger Cloppenburger am Dienstagabend in Cloppenburg unterwegs gewesen. Eine Polizeistreife hatte den Heranwachsenden gegen 19.05 Uhr auf dem Niedrigen Weg in Cloppenburg kontrolliert.

Der junge Mann war der Polizei aufgefallen, weil er auf einem Hollanddamenrad fuhr und parallel ein BMX-Fahrrad neben sich herzog. Es stellte sich heraus, dass der 14-Jährige das Hollandrad kurz zuvor in der Cloppenburger Innenstadt entwendet hatte. Dieses gehört einem 16-jährigen Cloppenburger, der gegen 20 Uhr wegen Fahrraddiebstahls Strafanzeige bei der Polizei stellte. Der Geschädigte war sichtlich erfreut, denn er konnte sein Fahrrad direkt wieder mitnehmen.

Das mitgeführte BMX-Fahrrad wollte der Junge bereits vor mindestens sechs Monaten von einem Freund bekommen haben. Dieses soll aber ebenfalls gestohlen worden sein. Außerdem wurde während der Kontrolle festgestellt, dass der 14-Jährige ein Einhandmesser mitführte.

Beide Fahrräder wurden sichergestellt. Das Messer wurde an einen Erziehungsberechtigten ausgehändigt. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

• Unbekannte Täter warfen zwischen dem 2. Juni, 16 Uhr, und 5. Juni, 17 Uhr, die Heckscheibe eines Audi A 3 ein, der am Brookweg abgestellt war. Hinweise an die Polizei (Telefon 0 44 71/ 1 86 00).