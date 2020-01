Cloppenburg Eine 16-jährige Fahrradfahrerin ist am Montag, 30. Dezember, gegen 18.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Cloppenburg leicht verletzt worden. Ein 77-jähriger Cloppenburger befuhr die Emsteker Straße in Cloppenburg in Richtung Innenstadt. Eine 16-jährige Fahrradfahrerin aus Lastrup querte im Kreisverkehr an der Fritz-Reuter-Straße entgegen der Fahrtrichtung Richtung Lidl-Markt und wurde von dem Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Es entstand leichter Sachschaden an dem PKW und dem Fahrrad, teilte die Polizei am Neujahrstag mit.

In der Zeit von Sonntag, 29. Dezember, 18 Uhr bis Montag, 30. Dezember, 5.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem verschlossenen Schuppen an der Sevelter Straße in Cloppenburg einen Akku eines E-Bikes. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

In der Zeit von Montagabend, 30. Dezember, 20 Uhr bis Dienstagmorgen, 31. Dezember, 7 Uhr wurde das hintere Kennzeichen CLP-YU 703 eines weißen Lkw, der an der Fontanestraße in Cloppenburg auf einer Hofeinfahrt abgestellt war, entwendet. Die Polizei bittet auch hier mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montag, 30. Dezember, gegen 17.45 Uhr eine Hecke im Pirolweg in Cloppenburg in Brand. Dabei brannten rund vier Meter der Hecke nieder und eine Jalousie eines Wohnhauses wurde leicht beschädigt. Die Feuerwehr Cloppenburg konnte das Feuer zügig löschen, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Am Dienstag, 31. Dezember, geriet um 1.05 Uhr eine Wertstofftonne an der Max-Planck-Straße in Cloppenburg in Brand. Die Tonne konnte durch die ersteintreffende Polizeistreife gelöscht werden. Die Tonne brannte komplett aus. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurde der Asphalt der Straße in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

In der Nacht von Samstag, 28. Dezember, auf Sonntag, 29. Dezember, wurden auf dem Parkplatz der Diskothek Bel Air in Cloppenburg mehrere Fahrzeuge beschädigt. Bei einem Auto der Marke BMW wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Bei einem Audi wurde der Heckscheibenwischer abgebrochen. Der Schaden wird bei dem BWM auf rund 300 Euro, beim Audi auf rund 400 Euro geschätzt, teilte die Polizei mit. Hinweise werden unter Telefon 04471/18600 angenommen.