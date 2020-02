Cloppenburg Einen Raubüberfall hat es am Montag gegen 22.15 Uhr auf eine Tankstelle an der Soestenstraße in Cloppenburg gegeben. Das teilte die Polizei am Dienstagvormittag mit. Ein maskierter Täter hatte den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und die 18-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht.

Der Täter forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Mann dieses erhalten hatte, flüchtete er mit einem Fahrrad in Richtung Obere Lange Straße. Die Polizei führte sofort eine intensive Fahndung durch, die allerdings nicht zum Erfolg führte. Die 18-Jährige erlitt einen Schock.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,80 Meter groß und dunkel bekleidet. Er soll vermutlich ein schwarzes Herrenfahrrad mit Lenkergriff/Hörnern und einen blauen Stoffbeutel mit sich geführt haben. Ob es sich bei der mitgeführten Schusswaffe um eine scharfe Schusswaffe gehandelt hat, ist bislang unbekannt.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter Telefon 0 44 71/ 1 86 00 in Verbindung zu setzen.

• Betrunken gestürzt

Unter dem Alkoholeinfluss von 3,15 Promille war ein 50-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg am Montag, 11.50 Uhr, auf der Fritz-Reuter-Straße in Cloppenburg unterwegs. Zuvor hatten Zeugen der Polizei gemeldet, dass der Radler wiederholt gestürzt sei. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

• 1,18 Promille

Einen Atemalkoholwert von 1,18 Promille wies ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg auf, den die Polizei am Montag, 23.10 Uhr, auf der Friesoyther Straße in Cloppenburg stoppte. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

• Lack zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, den Lack eines Audi A 6 an der Straße Rosengärten in Cloppenburg. Außerdem wurde der linke Vorderreifen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefon 0 44 71/ 1 86 00 entgegen.

• Flasche gegen Scheibe

Ein ebenfalls noch nicht identifizierter Täter warf am Sonntag gegen 3.15 Uhr eine Bierflasche gegen eine Fensterscheibe im ersten Obergeschoss eines Hauses „Am Dornkamp“ in Cloppenburg. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefon 0 44 71/ 1 86 00 entgegen.

• Fabschmierereien

Unbekannte Täter beschmierten zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 8.10 Uhr, an der Löninger Straße in Cloppenburg ein Firmenschild, welches an einer Hauseingangstür angebracht war, mit Farbe. Zudem wurde ein Fenster eines angrenzenden Restaurants mit roter Farbe beschädigt. Der Sachschaden wird bislang auf 150 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

Zudem verunstalteten ebenfalls noch nicht identifizierte Täter die Fassade einer Spielothek an der Bürgermeister-Winkler-Straße.