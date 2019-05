Cloppenburg Mit Verkehrsunfällen und -delikten hatte die Polizei am Wochenende zu tun. Zum Teil war auch Alkohol mit im Spiel.

• Ein 23-jähriger Lastruper hat am Freitag, 24. Mai, um 14.30 Uhr, mit seinem VW die Kirchstraße in Lastrup befahren. Als er mit seinem Pkw nach links in die St.-Elisabeth-Straße abbiegen wollte, übersah er laut Polizei eine 71-jährige Fußgängerin aus Lastrup. Diese überquerte den Kreuzungsbereich in Richtung Kirchstraße. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw wurde die Frau leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

• Am Samstag, 25. Mai, gegen 18.20 Uhr, war ein 17-Jähriger aus Neuenkirchen mit seinem Fahrrad auf der Burgstraße in Cloppenburg unterwegs. Laut Polizei stürzte der Fahrradfahrer, da er stark alkoholisiert war, zu Boden. Dies konnte von Zeugen beobachtet werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille. Bei dem 17-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Polizei Cloppenburg leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 17-Jährigen ein.

• Ein 31-Jähriger aus Cappeln befuhr mit einem Pkw am Sonntag, 26. Mai, um 3.35 Uhr, die Ahlhorner Straße (B 213) in Cloppenburg. Wie die Polizei mitteilte, kam er in Höhe der Einmündung Kellerhöher Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den angrenzenden Straßengraben und verursachte dadurch Sachschaden. Anschließend entfernte er sich zu Fuß vom Unfallort. Er konnte jedoch in der Nähe von der Polizei Cloppenburg aufgegriffen werden. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 31-jährige Fahrzeugführer unter starkem Alkoholeinfluss stand (2,81 Promille) und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Es wurde eine Blutprobenentnahme bei dem 31-Jährigen durchgeführt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.