Polizei: 33-Jähriger mit 2,39 Promille Auto gefahren

Cloppenburg Polizeibeamte haben am Freitag gegen 22.30 Uhr einen 18-Jährigen Cloppenburger kontrolliert. Dieser war mit seinem Pkw auf der Eschstraße in der Stadt unterwegs. Während der Kontrolle ergab sich bei den Polizeibeamten der Verdacht, dass der Cloppenburger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf Cannabis, teilt die Polizei mit. Dem 18-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den jungen Cloppenburger wurde zudem ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Beamte dann einen 33-Jährigen Pkw-Fahrer, der gegen 5 Uhr auf der Straße „Auf dem Hook“ in Cloppenburg unterwegs war. Während der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 33-Jährige aus der Gemeinde Garrel nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem konnte bei dem Garreler deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden, teilt die Polizei mit. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille. In Cloppenburger Krankenhaus wurde dem 33-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.