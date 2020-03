Polizei: Anwohner vermuten Menschenschrei

Cloppenburg Verwirrung am Gleis im Bereich des Bahnhofs Cloppenburg: Am Mittwochabend, 17.50 Uhr, musste ein Güterzug, der von Cloppenburg in Richtung Osnabrück fuhr, in Höhe des Bahnübergangs an der Sevelter Straße wegen eines technischen Defekts plötzlich stoppen. Einige Anwohner gingen nach Polizeiangaben wegen des langen und quietschenden Bremsgeräusches offenbar von einem Menschenschrei aus. Die Polizei, die Feuerwehr Cloppenburg sowie ein Rettungswagen wurden alarmiert.

Die Gleise wurden einige Zeit abgesucht – ohne Ergebnis. Der technische Defekt am Zug konnte behoben werden. Dieser setzte gegen 18.45 Uhr Uhr seine Fahrt fort. Die Bahnstrecke blieb während der Maßnahmen voll gesperrt.

Aufgrund der Maßnahmen im Gleisbett habe es im Laufe des Donnerstags auf der Bahnstrecke Osnabrück-Wilhelmshaven in beiden Richtungen bis zum Ende des Tages zu Verspätungen kommen können, so die Polizei.