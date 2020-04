Polizei: Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß

Cloppenburg Ein Sachschaden von 56 400 Euro ist am Mittwoch in Cloppenburg entstanden. Gegen 17.20 Uhr übersah ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage im Kreuzungsbereich Lankumer Ring/ Cappelner Damm eine von rechts kommende – vorfahrtsberechtigte – Autofahrerin (55) aus Cloppenburg. Beim Zusammenstoß überschlug sich der Wagen des 27-Jährigen. Es wurde niemand verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

• Ein 36-Jähriger aus Cloppenburg ist am Dienstag gegen 11.50 Uhr zum wiederholten Mal mit einem E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs gewesen. Dies stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Eschstraße fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 36-Jährige bereits am Vortag von der Polizei kontrolliert worden war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde gegen den Mittdreißiger ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet.

• Zu einem Diebstahl an einem Lastkraftwagen ist es zwischen Montag, 10 Uhr, und Dienstag, 10.30 Uhr, in Cloppenburg gekommen. In der Höltinghauser Straße entwendeten bislang unbekannte Täter einen Greifer sowie die Seiten- und Heckklappen eines LKW des Herstellers DAF-Trucks. Hinweise nimmt die Polizei (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) an.