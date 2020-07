Polizei: Autofahrerin (20) fährt Radler in Emstekerfeld an

Cloppenburg Ein 40-jähriger Radfahrer aus Cloppenburg ist an Donnerstag bei einem Unfall im Ortsteil Emstekerfeld leicht verletzt worden. Eine 20-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg wollte gegen 11.55 Uhr vom Thujaweg nach rechts auf die Emsteker Straße biegen. Beim Anfahren übersah sie den von rechts kommenden – auf dem Radweg fahrenden – Cloppenburger. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

• Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 11.30 Uhr, in der Beethovenstraße vermutlich beim Rückwärtsfahren einen am Fahrbahnrand geparkten VW Transporter, sodass Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

