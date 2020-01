Cloppenburg Die Autofahrerin, die am Dienstag auf der Friesoyther Straße gegen einen Baum gefahren ist (die NWZ berichtete), stand unter Alkoholeinfluss und vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mitteln. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 55-Jährige stammt aus Barßel und wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Warum sie gegen den Baum gefahren ist, ist bisher noch unklar. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 55-Jährige unter Alkoholeinfluss stand – ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,31 Promille.

Zudem bestand laut Polizeiangaben der Verdacht, dass die Barßelerin unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe, außerdem wurde der Führerschein auf richterliche Anordnung hin beschlagnahmt. Gegen die Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt.

• Einen 52-jährigen Cloppenburger erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Er touchierte beim Radfahren am Dienstag um 16.45 Uhr das Auto eines 36-Jährigen auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße. An dem Auto entstand laut Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

• Einen Einbruch meldet die Polizei aus einer Gaststätte am Fortmannsweg in Cloppenburg. Der Tatzeitraum lag zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr. Unbekannte hebelten die Tür auf und machten sich an einem Spielautomaten zu schaffen, wodurch ein Bewegungsmelder ausgelöst wurde. Anschließend flüchteten die Täter. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Spielautomat nicht geöffnet und es wurde kein Diebesgut erlangt. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise an die Polizei Cloppenburg unter Telefon 04471/18600.

• Ein schwarzer Skoda Fabia ist am Mittwoch zwischen 9.40 und 10.30 Uhr beschädigt worden, der Täter wird nun gesucht. Das Auto stand an der Emsteker Straße in Cloppenburg und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausfahren eines anderen Verkehrsteilnehmers aus einer danebenliegenden Parklücke beschädigt. Der Schaden wird von der Polizei mit 1500 Euro angegeben. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter Telefon 04471/18600.