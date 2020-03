Polizei: Beifahrerin (73) bei Unfall auf Löninger Straße leicht verletzt

Cloppenburg Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 9.25 Uhr ist eine 73-jährige Cloppenburgerin leicht verletzt worden. Beim Abbiegen von einem Grundstück an der Löninger Straße hatte ein 76-Jähriger aus Cloppenburg den vorfahrtsberechtigten Fiat eines 67-Jährigen aus Menslage übersehen Es kam zum Zusammenstoß. Die 73-Jährige, die als Beifahrerin im Fiat saß, musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

• Brand im Stadtpark

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Dienstag ein Abfalleimer im Cloppenburger Stadtpark in Brand. Die Feuerwehr erledigte die Nachlöscharbeiten. Hinweise an die Polizei (Telefon 0 44 71/1 86 00).

• 2000 Euro Schaden

Ein Unbekannter beschädigte am Dienstag zwischen 10.30 und 11.30 Uhr vermutlich beim Ein- und Ausparken einen Dacia Sandero, der auf einem Parkplatz in Höhe einer Zahnarztpraxis an der Bürgermeister-Winkler-Straße stand. Anschließend flüchtete er, ohne sich um die Regulierung des 2000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/1 86 00) an.

• Radfahrer verlezt

Leichte Verletzungen erlitt ein 32-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg am Dienstag gegen 15.20 Uhr. Beim Abbiegen von der Emsteker Straße auf den Parkplatz eines Discountermarktes übersah ihn eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Cappeln. Der Fahrradfahrer fuhr auf dem Radweg in Richtung Kreisverkehr.

• Unfallflucht

Beim Ausparken auf einem Parkplatz an der Emsteker Straße beschädigte eine unbekannte Fahrerin einen schwarzen VW Passat. Tatzeitraum ist Dienstag zwischen 9.40 und 9.55 Uhr. Anschließend entfernte sich die Autofahrerin von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro zu kümmern. Laut Polizei soll die Fahrzeugführerin einen braunen Mercedes, vermutlich SUV, mit einem Cloppenburger Kennzeichen gefahren haben. Sie wurde als circa 65 Jahre alt mit braunen Haaren und Brille beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

• Leergut gestohlen

Vier Säcke mit Leergutdosen sind zwischen Freitag, 13. März, 18 Uhr, und Montag 16. März, 7 Uhr, gestohlen worden. Ein unbekannter Täter entwendete diese vom umzäunten Gelände eines Getränkemarkts an der Krapendorfer Kämpe. Hinweise nimmt die Polizei (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

• Audi A6 beschädigt

Die rechte Fahrzeugseite eines schwarzen Audi A 6 wurde zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr, in der Kleinen Straße zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei (Telefon 0 44 71/1 86 00).

• Diebstahl

Das schwarze Versicherungskennzeichen 369 NCH von einem rot/blauen Mofa des Typs Taurus Samba wurde zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, gestohlen. Das Mofa stand an der Straße „Am Markt“. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefon 0 44 71/1 86 00 entgegen.