Cloppenburg Unter erheblichem Alkoholeinfluss hat ein 22-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg am 1. Weihnachtstag gegen 6.15 Uhr auf dem Industriezubringer in Cloppenburg einen Unfall verursacht. Als er beabsichtigte, nach rechts auf die B 72 aufzufahren, überfuhr er ein Verkehrsschild und touchierte eine Leitplanke.

• Ebenfalls unter Alkohol befuhr ein 30-jähriger Schweizer am 1. Weihnachtstag gegen 13.15 Uhr die Straße „Am Forstgarten“ in Cloppenburg. Zudem besitzt er lediglich einen polnischen Führerschein, obwohl er zum Zeitpunkt der Ausstellung einen festen Wohnsitz in Deutschland hatte. Darüber hinaus fanden sich am Pkw diverse frische Schäden, die vermutlich von einem noch nicht bekannt gewordenen Unfall stammen. Mögliche Unfallstellen und Zeugenaussagen nimmt die Polizei unter Telefon 0 44 71/ 1 86 00 entgegen.

• Unbekannte beschädigten zwischen dem 20. Dezember, 17 Uhr, und dem 23. Dezember, 11 Uhr, die Fensterscheibe einer Kindertagesstätte an der Dechant-Brust-Straße in Cloppenburg. Die Höhe des Sachschaden wird auf circa 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

• Bei einem Fahrstreifenwechsel auf der B 213 in Richtung Stapelfeld übersah ein 82-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg am Montag, 14 Uhr, einen in gleicher Richtung fahrenden 46-jährigen Cloppenburger. Beim Zusammenstoß beider Pkw wurde der 46-Jährige leicht verletzt.

• Ein Unbekannter schlug am 1. Weihnachtstag zwischen 12.40 und 12.50 Uhr die Scheibe eines Seat ein, der an der Straße „Zum Stellwerk“ in Cloppenburg stand. Es wurde aus dem Fahrzeug eine Handtasche gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei (Telefon 0 44 71/1 86 00) entgegen.