Polizei: Betrunkener fährt sich fest

Cloppenburg Nachdem sich am Freitag gegen 0.30 Uhr ein 27-jähriger Löninger mit seinem 5er BMW auf dem Garreler Weg in Cloppenburg festgefahren hatte, versuchte er andere Autofahrer anzuhalten, damit diese ihm helfen. Eine Streife der Polizei kam auf den Wagen zu und bot ihre Hilfe an. Dabei wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Test am Alkomaten ergab schließlich einen Wert von 2,25 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

• Exakt zur gleichen Zeit beabsichtigte eine weitere Streife der Polizei, den Fahrer eines Pkw der Marke Hyundai auf der Bether Straße in Cloppenburg zu kontrollieren. Der Fahrer gab Gas und versuchte zu entkommen. Er konnte jedoch gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der 20-jährige Cloppenburger Drogen konsumiert hatte und erhebliche Ausfallerscheinungen zeigte. Zudem wurde bei ihm ein Joint gefunden. Es wurden Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

• Am Donnerstag zwischen 7.50 und 9.10 Uhr wurde aus einer Geldbörse, welche in einem unverschlossenen Pkw auf einer Hofeinfahrt an der Droste-Hülshoff-Straße in Cloppenburg lag, Bargeld entwendet. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Zeugen mögen sich bei der Polizei (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) melden.

• Unbekannte Täter beschädigten zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 8.15 Uhr, vermutlich mit einem Stein eine Scheibe des Landkreis-Gebäudes, Eschstraße 29. Der Sachschaden wird auf circa 1500 Euro geschätzt.

• Ein unbekannter Täter zerstach zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 12.30 Uhr, einen Reifen eines Bullis, welcher an der Fritz-Reuter-Straße in Cloppenburg abgestellt war. Der Schaden wird auf circa 100 Euro geschätzt. Ein weiterer Reifen wurde zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 10.45 Uhr, an der August-Hinrichs-Straße in Cloppenburg zerstochen. Hier traf es einen Renault Capture. Schaden hier: 200 Euro.