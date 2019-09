Cloppenburg Auf dem Cityfest in Cloppenburg ist es am Wochenende zu gleich mehreren tätlichen Angriffen gegen Polizeibeamte gekommen.

Der erste Vorfall trug sich laut Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.25 Uhr in der Langen Straße vor dem Schnellrestaurant McDonald’s zu. Eine zwölfköpfige Gruppe geriet in Streit mit dem dortigen Sicherheitspersonal. Im Anschluss kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der eine bislang nicht bekannte Person von einem aus der Gruppe geschlagen wurde.

Zwei Beamte, die in der Fußgängerzone unterwegs waren, bemerkten dies. Der Schläger wurde daraufhin durch die Beamten festgehalten. Allerdings versuchten die anderen aus der Gruppe, das zu verhindern und bedrängten die eingesetzten Beamten massiv.

Ein bislang Unbekannter schlug einen 36 Jahre alten Polizeibeamten mit der Faust gegen die Oberlippe und trat seinem 32 Jahre alten Kollegen gegen den Oberschenkel. Diese Situation nutzte der zuvor Festgehaltene zur Flucht. Die Personengruppe flüchtete ebenfalls, ebenso der zuvor Bedrängte. Beide Polizisten wurden leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter Telefon 0 44 71/18 6 00 in Verbindung zu setzen.

Der zweite Angriff ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 4.50 Uhr vor der Stadthalle in der Mühlenstraße. Mehrere Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta befanden sich aufgrund des endenden Stadtfestes vor der Stadthalle, um für einen geregelten Ablauf zu sorgen. Dabei beobachteten zwei Beamte eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Einer der Männer wurde von einem 34-jährigen Polizeibeamten von der Gruppe getrennt und zu Boden gebracht, um weitere Angriffe zu verhindern. Ein 17-Jähriger aus Cloppenburg näherte sich daraufhin dem Polizisten von hinten und schlug diesem gegen den Hinterkopf. Der Beamte wurde dadurch leicht verletzt. Die beiden Schläger wurden zur Dienststelle verbracht. Der 17-Jährige wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Weiterhin kontrolliert Polizeibeamte am Samstag gegen 21.30 Uhr eine Gruppe Jugendlicher im Stadtpark. Mehrere Jugendliche hätten ein aggressives Verhalten gegenüber den Polizisten gezeigt und die Angaben ihrer Personalien verweigert, so die Polizei. Während die Jugendlichen zwecks Identitätsfeststellung zur Polizeidienststelle gebracht werden sollten, leistete ein 21-jähriger Lastruper Widerstand, trat um sich und verletzte zwei Polizisten leicht.

Der 21-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und eine Blutproben­entnahme wurde durchgeführt. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn zudem eingeleitet.