Cloppenburg Nach einem Unfall am Mittwoch gegen 7.40 Uhr auf der Cloppenburger Ortsumgehung (B 213) zwischen den Anschlussstellen Nord und Mitte sind drei Personen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Werlte vom Beschleunigungsstreifen auf die B 213 auffahren. Auf dem Beschleunigungsstreifen fuhr sie nach derzeitigem Kenntnisstand auf den Pkw einer 33-jährigen Cloppenburgerin auf. Das Auto der 33-Jährigen wurde wiederum auf den Wagen einer 43-jährigen Cloppenburgerin aufgeschoben. „Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt“, teilte der Pressesprecher der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Hendrik Ebmeyer, mit.

• Am Dienstag kam es um 21 Uhr am Kreisverkehr der Emsteker Straße zum Pingel-Anton zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Garrel und ihre Beifahrerin fuhren mit ihrem Renault Modus auf der Emsteker Straße in Richtung des Kreisverkehrs. Hier mussten sie verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte ein hinter ihr fahrender Mann zu spät und fuhr auf das Heck auf, so dass Sachschaden in Höhe von 250 Euro entstand. Entgegen einer ersten Verständigung fuhr der Unbekannte nicht auf einen nahegelegenen Parkplatz, sondern entfernte sich über die Hagenstraße in Richtung Schwimmbad. Es soll sich um einen jungen Mann gehandelt haben, der einen dunklen VW Polo mit CLP-Kennzeichen fuhr. Der Beifahrer soll ebenfalls ein junger Mann gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.