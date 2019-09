Cloppenburg Ein Jugendlicher ist am Dienstag von einem Auto angefahren worden. Ein 53-jähriger Cloppenburger wollte gegen 17.30 Uhr mit seinem Audi A 6 von der Straße Am Markt auf die Fritz-Reuter-Straße biegen, heißt es von der Polizei. Hierbei übersah er den 17-jährigen Fahrradfahrer aus Großenkneten, der den Radweg auf der falschen Seite befuhr. Beim Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt.

• Ebenfalls am Dienstag wurde in der Zeit von 8 bis 14.30 Uhr ein VW Golf von einem Unbekannten beschädigt. Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz des Reha-Zentrums Cloppenburg am Garreler Weg. Der Täter flüchtete, ohne sich um den Schaden von 2000 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 44 71/18 6 00.

• Ohne Fahrerlaubnis wurde am Dienstag ein 31-jähriger Molberger angehalten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 31-Jährige gegen 9.35 Uhr mit seinem Motorroller auf der Molberger Straße. Auf dem Roller befand sich auch der sechsjährige Sohn des 31-Jährigen. Dieser trug einen für seine Größe ungeeigneten Helm. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

• • Bereits Montag beging ein unbekannter Verkehrsteilnehmer Unfallflucht. Laut Polizei wurde von 7.55 bis 16.40 Uhr auf dem Parkplatz an der Schulstraße ein dort geparkter VW Passat beschädigt. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise an die Polizei Cloppenburg unter Telefon 0 44 71/18 6 00.

• Von 7.50 bis 16.30 Uhr stahlen unbekannte Täter am Dienstag die Autokennzeichen (CLP-MG 375) von einem VW T-Rock. Dieser war laut Polizeiangaben auf dem Parkplatz eines Seniorenheims am Alten Emsteker Weg geparkt. Hinweise nimmt die Polizei (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

• Ein Unbekannter klaute am Dienstag, 16.06 Uhr, eine Geldbörse vom Fahrersitz eines Pkw, der auf einem Supermarktparkplatz an der Memelstraße stand. Die Geschädigte brachte zu diesem Zeitpunkt ihren Einkaufswagen zurück in den Unterstand.