Polizei: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Cloppenburg Ein 52-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Cloppenburg leicht verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 80-jähriger Autofahrer aus Ermke um 14.55 Uhr den Kreisverkehr der Emsteker Straße in Richtung Fritz-Reuter-Straße verlassen. Dabei übersah er den Radfahrer aus Cloppenburg, der auf der Emsteker Straße Richtung Emstek fuhr, und stieß mit ihm zusammen. Der Cloppenburger stürzte und verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.• Ein 39-jähriger Tatverdächtiger aus Cloppenburg ist nach einem Taschendiebstahl am Donnerstag gefasst worden. Laut Polizei ließ eine Kundin in einem Verbrauchermarkt am Pingel-Anton gegen 10.50 Uhr ihre Handtasche für einen kurzen Moment unbeobachtet im Einkaufswagen liegen. Ein Mann nutzte dies aus und stahl aus der Tasche Bargeld und Wertgegenstände. Ein Ladendetektiv beobachtet das und versuchte, den Täter festzuhalten. Doch dieser konnte sich losreißen und fliehen. Der Cloppenburger wurde an der Sevelter Straße aufgegriffen und zur Dienststelle gebracht.