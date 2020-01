Cloppenburg Ein 39-jähriger Cappelner steht im Verdacht, seinen Intimbereich am Montagnachmittag auf einem Fußweg an der Soeste im Bereich Soestenstraße in Gegenwart einer bislang unbekannten Jugendlichen entblößt zu haben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Gegen 15.20 Uhr hatten aufmerksame Zeugen der Polizei den Standort des Tatverdächtigen mitgeteilt, die unverzüglich in der Innenstadt nach dem Mann fahndete. Gegen 15.45 Uhr wurde der 39-Jährige vorläufig festgenommen – die Täterbeschreibung hatte auf den Cappelner gepasst. Dieser wurde zur Dienststelle gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Die Polizei prüft nun, ob der Tatverdächtige für weitere Taten verantwortlich sein könnte. So war am Sonntag eine 27-jährige Frau, die gegen 16.15 Uhr auf dem Gehweg entlang der Soeste in Richtung Krankenhaus/Innenstadt joggte, von einem Unbekannten von hinten zwischen die Beine gegriffen worden. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

Insbesondere die unbekannte Jugendliche wird gebeten, sich als Zeugin bei der Polizei zu melden. Sie soll etwa 15 bis 16 Jahre alt gewesen sein und blonde, lange Haare gehabt haben. Dazu trug sie einen khaki-farbenen Parker, dunkle Jeans und schwarze Sneaker.