Polizei: Handtasche und Geldbörse gestohlen

Cloppenburg Unbekannte Täter haben am Samstag zwischen 14.30 und 15.30 Uhr in Cloppenburg aus einem schwarzen BMW X 5 eine Handtasche sowie eine Geldbörse gestohlen. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Cappelner Straße, teilte die Polizei mit. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

• Ebenfalls noch nicht identifizierte Täter stahlen am Sonntag zwischen 0.30 und 4 Uhr aus einem Verkaufswagen auf dem Marktplatz mehrere Flaschen Alkohol. Die Diebe hatten den Wagen, der Teil eines mobilen Biergartens ist, gewaltsam aufgebrochen. Hinweise an die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00).

• Unter Drogeneinfluss befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg am Sonntag gegen 23.05 Uhr die Friesoyther Straße. Ein Vortest hatte den Verdacht der Polizeistreife bestätigt. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt.