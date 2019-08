Cloppenburg Der Brand am efeubewachsenen Lager des Marktcafé Hofrogge am späten Dienstagabend ist vorsätzlich gelegt worden. Zu diesem Ergebnis kommt laut Polizeiangaben der hinzugezogene Gutachter. An zwei Stellen wurde das Efeu über dem Mauerwerk in einigen Zentimetern Höhe angezündet, heißt es von der Polizei.

Verletzt wurde bei dem Brand – wie berichtet – in der Nähe des voll besetzten Biergartens und Restaurants niemand, ebenfalls wurde das Gebäude laut Polizeiaussagen nicht beschädigt. Dieser glimpfliche Ausgang sei den aufmerksamen Zeugen – dem Ehepaar Werner und Hilde Meyer – sowie dem schnellen Eingreifen der Feuerwehren Cloppenburg und Löningen zu verdanken, heißt es von der Polizei.

Erneut Feuer In Cloppenburg Lager vom Marktcafé Hofrogge brennt

Mit der nun bestätigten Brandstiftung reiht sich das aktuelle Feuer in eine Reihe vieler weiterer Brände im Cloppenburger Stadtgebiet. Die Brandserie hatte Mitte Mai begonnen, angesteckt wurden bislang Mülltonnen, Anhänger aber auch Carports und Schuppen.

In einem Fall griff das Feuer sogar auf ein Wohnhaus über – allein in diesem Fall beträgt der Schaden über 300 000 Euro. Hinweise zur Tat am Dienstagabend nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 entgegen.