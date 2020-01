Cloppenburg Eine sexuelle Belästigung hat sich am Sonntag auf dem Gehweg entlang der Soeste zugetragen. Eine 27-Jährige joggte gegen 16.15 Uhr in Richtung Krankenhaus/Innenstadt, als sich kurz vor der Soestenstraße ein Radfahrer von hinten näherte und ihr von hinten zwischen die Beine griff. Danach flüchtete er in Richtung Innenstadt, heißt es von der Polizei.

Das Erscheinungsbild des Täters wird von der Frau als ausländisch beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke und fuhr ein altes Damenrad. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefon 0 44 71/ 1 86 00 entgegen.

• Ein blaues Pedelec der Marke Scott Genius ist aus einer verschlossenen Gartenhütte gestohlen worden. Die Tat ereignete sich an der Gimpelstraße in Cloppenburg zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr. Die Polizei Cloppenburg nimmt Hinweise zum Einbruch unter Telefon 0 44 71/ 1 86 00 entgegen.

• Eine Geldbörse samt Inhalt ist aus einem Spind in der Herren-Sammelumkleide im Cloppenburger Soestebad gestohlen worden, teilt die Polizei mit. Der Einbruch ereignete sich am Sonntag zwischen 15.45 und 17.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.