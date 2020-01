Cloppenburg Ein 34-Jähriger hat an Silvester, 13.20 Uhr, einen Angestellten eines Verbrauchermarkts an der Cappelner Straße in Cloppenburg mit einer Spritze bedroht. Zuvor hatte der Beschuldigte einige Flaschen Whiskey in einer Tasche verstaut und den Markt verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Dabei wurde er von einem Kunden beobachtet, der versuchte, ihn festzuhalten. Nachdem sich der 34-Jährige losgerissen hatte, wurde er von dem Angestellten des Geschäfts verfolgt. Um diesen von einer weiteren Verfolgung abzuhalten, zog der Ladendieb die Spritze – die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls.

• Unbekannte Täter sind zwischen Montag, 11 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, in die Kindertagesstätte „Die Arche“ am Fröbelweg in Cloppenburg eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

• Unbekannte Täter stahlen an Neujahr zwischen 0.30 und 17.45 Uhr das hintere Kennzeichen CLP-DB 157 einer Mercedes A-Klasse, die an der Bahnhofstraße stand. Hinweise nimmt die Polizei (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.