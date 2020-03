Polizei: Männer-Gruppe greift 43-jährigen Radfahrer an

Cloppenburg Bis zu acht Männer haben bereits am Samstag gegen 21.15 Uhr einen Radfahrer und dessen Ehefrau leicht verletzt. Ein 43-jähriger Mann aus Cloppenburg und seine 37-jährige Ehefrau fuhren mit ihren Fahrrädern über die Lange Straße in Richtung Stadthalle, als der Mann eine Gruppe von Männern auf deren Verhalten ansprach – diese hatten laut herumgebrüllt. Diese reagierten aggressiv und schlugen auf ihn ein. Zudem schubsten sie die Frau von ihrem Rad. Ein weiterer unbekannter Mann, der die Gruppe ansprach, wurde ebenfalls angegriffen. Weitere Beschreibungen liegen der Polizei derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 44 71/1 86 00 entgegen.

• Drogeneinfluss

Unter dem Einfluss von Drogen fuhr am Dienstag um 18.30 Uhr ein 23-Jähriger aus Großenkneten seinen Pkw auf der Osterstraße. Polizeibeamten stoppten ihn nachdem sie den Verdacht auf Drogeneinfluss hatten. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

• Mazda beschädigt

500 Euro Schaden entstand an einem Mazda 5 am Donnerstag zwischen 12.05 und 13.05 Uhr auf einem Parkplatz am Rathausweg.

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte nach Polizeiangaben den Wagen. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.