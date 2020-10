Polizei: Radler (35) und Autofahrerin (24) sehen sich zu spät

Cloppenburg Ein 35-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Samstag bei einem Unfall in Cloppenburg leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte eine 24-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg gegen 12.30 Uhr mit ihrem BMW die Straße Am Galgenmoor aus Richtung Felchenstraße kommend in Richtung Teichstraße befahren. Der Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg fuhr auf der verengten Fahrbahn in entgegengesetzter Richtung. Beide Beteiligten bemerkten sich zu spät, so dass sie jeweils eine Vollbremsung vornahmen. Der Radfahrer stürzte hierbei. Zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec kam es nicht.

• Container brennt

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag gegen 0.40 Uhr an der Cappelner Straße in Cloppenburg ein Altkleidercontainer in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg löschte das Feuer. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Brandstiftung – so die Polizei am Sonntag – könne nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen mögen sich bei der Polizei (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) melden.