Cloppenburg Körperverletzung, Sachbeschädigung, mehrere Strafverfahren eingeleitet: Jede Menge haben Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg Vechta am Mittwochmittag bei einem Imbiss an der Osterstraße in Cloppenburg zu tun gehabt.

Den Polizeiangaben zufolge wurde gegen 13.15 Uhr ein 52-jähriger Cloppenburger nach Streitigkeiten von drei Angestellten aus dem Imbiss verwiesen. Hierbei soll er von einem 35-jährigen Cloppenburger aus dem Imbiss gestoßen worden sein, worauf der 52-Jährige stürzte und sich eine Kopfplatzwunde zugezogen haben soll. Zur anschließenden Sachverhaltsaufnahme kamen immer mehr Personen hinzu, die offensichtlich zum sozialen Umfeld des 52-Jährigen gehörten. Ein 24-Jähriger soll aus dieser Gruppe heraus mit einem Stein ein Fenster des Imbiss’ eingeworfen haben. Nähere Umstände zur Ursache der Streitigkeiten seien bislang unklar, hieß es.

• Eine Autofahrerin aus Löningen hat am Dienstag einen Unfall in Cloppenburg verursacht. Gegen 15.45 Uhr wollte die 52-Jährige von einem Grundstück an der Friesoyther Straße in Richtung Friesoythe fahren. Hierbei übersah sie einen im Rollstuhl sitzenden 88-jährigen Cloppenburger sowie eine 53-jährige Cloppenburgerin, die den Rollstuhl über die Friesoyther Straße schob. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Rollstuhl, wobei der Rollstuhlfahrer leicht verletzt wurde. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

• Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch zwei BMW aufgebrochen, die an der Carl-Zuckmayer-Straße unter Carports standen. Aus einem Pkw wurde eine Geldbörse mit diversem Inhalt entwendet, aus dem anderen das Multifunktionslenkrad. An der Fontanestraße wurde ebenfalls ein BMW aufgebrochen. Hier wurde das Navigationsgerät gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

• Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag zwischen 9.50 und 15 Uhr vermutlich beim Rangieren einen Ford Kuga beschädigt, der am Jammertal in Cloppenburg stand. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

• Einen Metallzaun hat ein Unbekannter zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag an der St.-Ulrich-Straße beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefon 04471 / 186 00 entgegen.