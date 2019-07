Cloppenburg Ein Juweliergeschäft an der Mühlenstraße ist am Dienstag gegen 2.50 Uhr Tatort eines versuchten Einbruchs geworden. Das teilte die Polizei Cloppenburg mit und sucht mit einer Täterbeschreibung Zeugen für den geplanten Einbruch. Die beiden Täter versuchten eine Schaufensterscheibe einzuschlagen, das Tatwerkzeug ist der Polizei bisher nicht bekannt. Die Scheibe hielt der Gewalteinwirkung jedoch stand. Anschließend flohen die beiden Täter zu Fuß in Richtung Sevelter Straße/Eschstraße. Die Täter sollen dunkel gekleidet und etwa 1,8 bis 1,85 und 1,85 bis 1,90 Meter groß gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

• Hinweise sucht die Polizei auch zu einem zweiten versuchten Einbruch. Den Einbrechern gelang es nicht, den Opferstock der St.-Andreas-Kirche aufzubrechen. Der Tatzeitraum wird von der Polizei zwischen Freitag 9 und 12 Uhr angegeben. Der Schaden an dem Opferstock beträgt 150 Euro.

• Ein sechsjähriger Junge ist bei einem Unfall am Montag um 15.45 Uhr leicht verletzt worden. Der Junge bog mit seinem Fahrrad laut Polizeiangaben von der Straße Landwehr in einem so großen Bogen in die Körnerstraße ab, dass er dort mit dem Auto eines 61-jährigen Cloppenburgers kollidierte. Dieser konnte trotz eingeleiteten Bremsvorganges einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

• Ein Schaden von 2000 Euro ist am Montag zwischen 8 und 14.45 Uhr an einem schwarzen Audi A 3 entstanden, der laut Polizeiangaben in der Straße Rosengärten geparkt war. Der Verursacher des Schadens entfernte sich nach dem Unfall, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, der an der linken Fahrzeugseite entstanden ist. Zeugen des Unfalls melden sich bei der Polizei Cloppenburg.