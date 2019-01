Cloppenburg Vier Tatverdächtige, die in Flüchtlingsunterkünften in Bramsche bzw. Osnabrück untergebracht sind, wurden bereits am Mittwoch, 16. Januar, nach einem Ladendiebstahl von Zigaretten im Gesamtwert von etwa 700 Euro in Cloppenburg festgenommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Gegen 14.55 Uhr hatte ein Ladendetektiv beobachtet, wie die vier Personen zusammen in den Einkaufsmarkt gingen und sich auffällig im Bereich der Kassen, wo die Zigaretten unter Verschluss ausgelegt waren, verhielten. Ein Tatverdächtiger bat die Kassiererin um Öffnung der Zigarettenschütten und entnahm eine Schachtel zur Bezahlung. Hierbei stellte er sich zwischen die Verkäuferin und den zweiten Tatverdächtigen. Dieser steckte sich währenddessen mehrere Zigarettenschachteln in die weite Jogginghose. Kurz nacheinander wurde dann die Kasse passiert. Eine dritte Person hatte währenddessen die Sicht nach hinten gegen Blicke anderer Kunden versperrt. Zwei Personen konnten noch vor Ort mit den eingesteckten Zigarettenschachteln festgehalten werden.

Die beiden Begleiter wurden wenig später während der Fahndung in der Nähe des Bahnhofs von der Polizei angetroffen und festgenommen. Diese trugen mehr als 50 Schachteln Zigaretten in einer Sporttasche bei sich.

Die vier Personen waren offensichtlich gemeinsam mit einem Gruppenbahnticket nach Cloppenburg angereist. Einem Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg folgte das Amtsgericht Cloppenburg, welche Haftbefehl gegen die Festgenommenen erließ. Bei den weiteren Ermittlungen konnten in einem Schließfach, welches einer der Festgenommenen im Hauptbahnhof Osnabrück nutzte, nochmals mehr als 110 Schachteln Zigaretten sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.