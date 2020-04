Polizei: Unter Drogen mit E-Scooter gefahren

Cloppenburg Ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss hat ein 27-jähriger Cloppenburger mit seinem E-Scooter am Montag, 13.50 Uhr, den Herzog-Erich-Ring in Cloppenburg befahren. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

• Tür beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Montagmorgen zwischen 7 und 11.45 Uhr vermutlich beim Ein- oder Aussteigen die Tür eines grauen VW Tiguan. Das Fahrzeug stand auf dem rückwärtigen Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarkts an der Cappelner Straße in Cloppenburg. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

• E-Bike gestohlen

Ein unbekannter Dieb stahl zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 12.45 Uhr, aus einem Schuppen an der Langen Straße ein rot/schwarzes Pedelec des Herstellers Ebike (Modell P004). Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.

• Einbruch in Container

Unbekannte Täter brachen zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, in einen Baucontainer an der Bertolt-Brecht-Straße ein. Sie entwendeten Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 0 44 71/ 1 86 00) entgegen.