Cloppenburg Erneut hat es Beleuchtungskontrollen am frühen Morgen in der Stadt Cloppenburg gegeben – und wieder erwischten die Beamten der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta im Laufe dieser Woche viele Radler, die ohne oder mit defektem Licht unterwegs waren. So wurden gegen 65 Radler Bußgeldverfahren eingeleitet.

Außerdem wiesen die Polizisten die Radfahrer auf das Rechtsfahrgebot und auf das Fahrverbot auf Fußwegen hin, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung. Dabei sprachen sie allerdings nur mündliche Verwarnungen aus.

Es fiel zudem auf, dass das Radfahren auf den Fußwegen vor allem im Bereich des Clemens-August-Gymnasiums an der Bahnhofstraße und der BBS am Museumsdorf an der Museumsstraße den Verkehrsfluss beeinträchtigt und nicht nur die Fußgänger, sondern auch die Radfahrer gefährdet. In den nächsten Wochen werden weitere Kontrollen hinsichtlich der richtigen Fahrbahnnutzung durchgeführt, kündigte die Polizei an.

In fünf Fällen wurde auch ein Bußgeldverfahren wegen des Tragens von Kopfhörern zum Musikhören eingeleitet. Ein junger Mann hatte zudem das Haltezeichen der Polizisten missachtet. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Ein Pkw-Fahrer, der in einer 20er-Zone mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr, wurde von den Beamten im Gespräch auf sein Fehlverhalten hingewiesen.

In solchen verkehrsberuhigten Bereichen werden in Zukunft weitere Geschwindigkeitskontrollen erfolgen, teilte die Polizei mit. Insgesamt seien jedoch weniger Verkehrsverstöße festgestellt worden als bei den Kontrollen im vergangenen Winter.