Cloppenburg Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht, den Geldautomaten der Deutschen Bank an der Mühlenstraße in Cloppenburg zu sprengen. Nach Polizeiangaben vom Dienstag hatte ein Sicherheitsunternehmen der Polizei-Leitstelle gegen 3.08 Uhr eine Alarmauslösung mitgeteilt. Sofort eingesetzte Polizeistreifen stellten wenige Minuten später fest, dass Schläuche und Kabel aus dem Geldautomaten hingen. Sachschaden entstand jedoch keiner.

Gasflaschen, die offenbar zur Sprengung genutzt werden sollten, standen Augenzeugenberichten zufolge in der Passage eines benachbarten Einzelhandels-Geschäfts. Täter waren nicht mehr vor Ort. Neben einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde der Gefahrenbereich unverzüglich weiträumig abgesperrt. Zudem wurden Fachkräfte hinzugezogen. Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr führte wenig später Messungen durch, die ergaben, dass keine Explosionsgefahr mehr bestand.

Wer zum genannten Zeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, möge sich bei der Polizei telefonisch unter 04471/18600 melden.