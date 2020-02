Cloppenburg Polizeibeamte haben am Sonntag gegen 0.15 Uhr einen 39-jährigen Cloppenburger kontrolliert. Der Mann war mit seinem Auto in der Blumenstraße in Cloppenburg unterwegs. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand – und nicht nur das.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Weiterhin stellte die Polizei fest, dass der genutzte Wagen nicht zugelassen und versichert war. Beim Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, weil der Fahrer keinen besaß.

Auch gegen den 32-jährigen Beifahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dieser gab bei der Identitätsfeststellung falsche Personalien an. Bei der Überprüfung der echten Personalie stellte die Polizei fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. Er wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt gebracht.