Cloppenburg Wegen Hehlerei hat das Cloppenburger Amtsgericht einen 35 Jahre alten Mann aus Cloppenburg zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. Der Angeklagte, der in der Handwerks-Branche arbeitet, hatte angeblich ein Schnäppchen gemacht. Als er am Tattag das Firmengelände seines Chefs verließ, stand vor dem Eingangstor eine männliche Person in Arbeitsbekleidung (Blaumann). Die Person hatte eine fast neue Bohrmaschine unter dem Arm und wollte sie verkaufen.

Man einigte sich auf einen Kaufpreis von 150 Euro. Tatsächlich war die spezielle Bohrmaschine aber 2000 Euro wert. Der Angeklagte muss das erkannt haben. Denn wenig später bot er die Bohrmaschine auf eBay für 1000 Euro an. Und in der Tat: Die Bohrmaschine war gestohlen. Konnte der Angeklagte das wissen oder musste er nicht zumindest ahnen, dass es sich im Diebesgut handelt? Das Gericht hat diese Fragen eindeutig bejaht.

Den Feststellungen zufolge konnte der Angeklagte, der vom Fach ist, sofort erkennen, dass die angepriesene Bohrmaschine weit mehr wert war als nur 150 Euro. Das belegte auch sein Versuch, die Hehlerware auf eBay für 1000 Euro zu verkaufen. Der 35-Jährige gab auch zu, dass ihm die Sache komisch vorgekommen sei. Beim Herumhantieren mit der Bohrmaschine sei der Person im Blaumann auch etwas aus der Tasche gefallen, was nach Rauschgift ausgesehen hätte.

Spätestens jetzt muss der Angeklagte gewusst haben, dass die Bohrmaschine geklaut war. Teure Sachen schnell für wenig Geld zu verkaufen, trägt häufig die Handschrift eines Drogenabhängigen. Verräterisch war auch, dass der Angeklagte die Bohrmaschine bei seiner Freundin im Keller zwischengelagert hatte. Bei sich zuhause habe er keinen Platz gehabt. Das Gericht zeigte sich angesichts dieser Erklärung skeptisch. Der Angeklagte habe sich der Hehlerei schuldig gemacht, da war sich das Gericht ganz sicher.