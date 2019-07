Cloppenburg Einfach nicht darüber nachgedacht? Weil sein Fahrrad kaputt war, hat sich ein 15-jähriger Jugendlicher aus Cloppenburg eben mal ein anderes Fahrrad gestohlen. Dass das nicht in Ordnung ist, soll der 15-Jährige nun lernen. Das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht verurteilte ihn am Freitag zur Teilnahme an einem sozialen Trainingskursus. Das Rad, das er einem anderen Jugendlichen gestohlen hatte, war mit Handschellen gesichert gewesen.

Weil es sich dabei aber um Spielzeug-Handschellen handelte, war für den Angeklagten die Sache leicht gewesen. Nur: Viel Spaß hatte er mit dem gestohlenen Fahrrad nicht gehabt. Bereits einen Tag nach dem Diebstahl war er erwischt worden und zwar von dem Jugendlichen, dem er das Rad geklaut hatte. Der hatte sein Fahrrad sofort wiedererkannt, als der Angeklagte damit durch die Stadt fuhr.

Der 15-Jährige zeigte sich reuig. Es gab auch noch keine Vorerkenntnisse, die mögliche schädliche Neigungen hätten belegen können. Nur: Der Angeklagte ist dennoch mehrfach negativ aufgefallen. Vor einigen Wochen hatten Jugendliche den Platz und die Rasenfläche vor dem Amtsgerichts-Gebäude verwüstet, dort ihren Müll liegenlassen. Was sie offenkundig nicht wussten: Das gesamte Areal vor dem Amtsgerichts-Gebäude wird videoüberwacht.

Ob er an den Verwüstungen vor dem Amtsgerichts-Gebäude beteiligt gewesen sei, wollte das Gericht von dem Angeklagten wissen. Der 15-Jährige hatte das verneint. Nun war es aber ein Leichtes gewesen, die Aussage des 15-Jährigen auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Das Gericht schaute sich die Videoaufzeichnungen der Überwachungskamera an. Und siehe da: Der 15-Jährige gehörte zu den Jugendlichen, die vor dem Amtsgerichts-Gebäude „randaliert“ hatten.