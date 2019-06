Cloppenburg In den Augen der Richter handelte es sich bei der Tat des 18-Jährigen aus Cloppenburg um einen schweren Vertrauensbruch. Der Jugendliche hatte das gute Verhältnis zu seinen Nachbarn ausgenutzt und bei ihnen 300 Euro in bar gestohlen. Für diese verwerfliche Tat hat das Cloppenburger Amtsgericht den 18-Jährigen am Dienstag in den Freizeitarrest geschickt. Dort soll der Angeklagte über sein Fehlverhalten nachdenken. Darüber hinaus muss der 18-Jährige den Schaden wieder gutmachen.

Der Angeklagte war oft bei den Nachbarn zu Gast. Mit den gleichaltrigen Nachbarskindern war er befreundet. Als häufiger Gast und Freund der Familie konnte sich der Angeklagte demnach in dem Haus frei bewegen. Er musste auch gesehen haben, wie die Mutter der Familie Geld aus einem Schrank geholt hat. Diese scheinbar günstige Gelegenheit nutzte der 18-Jährige aus. Er stahl die ganzen 300 Euro, die noch im Schrank gelegen hatten.

Die Nachbarn bemerkten einen Tag später den Diebstahl. Was folgte war großes Rätselraten: Wer konnte der Dieb sein? Nach einigem Überlegen kam die Familie zum Schluss, dass es nur der Angeklagte gewesen sein konnte.

Mit dem ungeheuerlichen Vorwurf konfrontiert, hatte der Angeklagte sofort bestritten, der Täter zu sein. Der 18-Jährige soll sich vor seinen Eltern und der Nachbarsfamilie geschämt haben. Deswegen hatte er zunächst alles abgestritten. Doch letzten Endes kam er zur Einsicht. Im Prozess hat der Angeklagte ein umfassendes Geständnis abgelegt, was ihm strafmindernd angerechnet wurde.

Die günstige Gelegenheit und der Umstand, dass man Geld immer brauchen kann, sollen die Motive für die Tat sein. Der Angeklagte zeigte Reue. Bei seinen Nachbarn hat er sich entschuldigt. Neben dem Freizeitarrest muss der 18-Jährige auch den angerichteten Schaden wieder gutmachen. Am Dienstag überreichte er der Mutter der Nachbarsfamilie schon einmal 20 Euro. Das soll nur der Anfang sein. Der Schaden ist in voller Höhe wieder gutzumachen.